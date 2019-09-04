"Хлорированный цыпленок": Джонсон и Корбин обменялись оскорблениями по Brexit

"Он думает, что друзья Британии — не в Париже, Берлине и Белом ломе, а в Кремле, Тегеране и Каракасе" — это сегодня самое цензурное из того, что "двигатель" Brexit Борис Джонсон говорил "тормозящему" выход королевства из ЕС лейбористу Корбину. Два главных героя британской политики схлестнулись так, что газеты уже назвали это "краш-тестом парламента". Нецензурная брань, цитаты Тэтчер и по-английски обидное "тёткина кофта" — в таких выражениях Brexit не обсуждали давно.

Нижняя палата сегодня голосует за то, чтобы специальным законом запретить выход страны из Евросоюза без соглашения. Напряжение достигло пика и премьер-министр Джонсон, полемизируя с лидером оппозиции Корбином, решил его оскорбить: "Я знаю, господин Корбин очень волнуется о наших торговых сделках с США, но в этом зале я вижу только одного хлорированного цыпленка, и он сидит на скамейке напротив меня".

Обзываясь, премьер-министр напомнил о запрещенном в Европе процессе обработки курятины хлорированном составом. Ожидается, что после Brexit такая продукция начнет поступать сюда из США, которые обещают тут же заключить полномасштабное торговое соглашение с Великобританией.

Но Джонсон теперь контроль над Brexit теряет. Он предлагает распустить парламент и объявить досрочные выборы в стране: "Господин Корбин призывает активистов парализовать движение в городах, и ради чего? Какой будет слоган: "Чего мы хотим? Отсрочки. Когда мы это хотим? Мы не знаем". Такая уж у него политика".

Обидное словечко, в мягком переводе "испуганный" любила использовать Маргарет Тэтчер. Страстный поклонник Черчилля, Джонсон даже отставил в сторону своего кумира, после того, как внук знаменитого премьера сэр Николас Соамс вчера проголосовал против своих.

Отступников набралось больше 20 человек. Всех уже отлучили от Консервативной партии. Причем бывшего министра Рори Стюарта уведомили об этом по СМС. В политической культуре грани все больше стираются.

Оскорбив Корбина, Джонсон в нецензурных выражениях отозвался о программе Лейбористской партии: "Теневой министр образования говорит, что их экономическая политика, цитирую "лезть из кожи вон, чтобы не…", а я говорю, что у них получится и то, и другое".

"Новый премьер-министр ослепил многих из вас своей клоунадой. Но если вам нравятся клоуны, лучше сходить в цирк, а не ставить их во главе страны", — ответил Джон Макдонелл, канцлер казначейства Лейбористской партии.



Лейборист Сингх Деси решил уличить Джонсона в расизме. Он напомнил высказывания Джонсона о мусульманках в бурках и спросил, когда тот извинится. На этом вопросе парламент взорвался.

Спикер Джон Беркоу, как школьный учитель, отчитывал министра Майкла Гоува за плохое поведение во время заседания.

Лидер палаты общин Джейкоб Риз-Могг позволил себе выслушивать оппонентов, вальяжно развалившись на депутатской скамье, на что незамедлительно откликнулись пользователи соцсетей. Но на отдых у команды Джонсона времени уже нет.

Нынешний глава кабинета несмотря ни на что, упорно утверждает, что 31 октября Великобритания выйдет из Евросоюза с соглашением или без.

Джонсон рассчитывает победить на выборах и устранить все, что ему мешает. Премьер-министру предлагает свое партнерство лидер партии "Brexit" Найджел Фарадж.

Лейбористы не исключают варианта и без выборов отправить нынешнее правительство в отставку, объявив ему вотум недоверия.

"Вчера он проиграл свое первое голосование в качестве премьера. Он в полном отчаянии, в попытках избежать критики и после пяти вопросов которые я задал, мы не получили ни единого ответа. А это потому, что у него нет абсолютно никакого плана", — заявил Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии.

Такая турбулентность в британской политике в Евросоюзе вызывает опаску.

На случай жесткого Brexit в Брюсселе уже намерены выделить 600 миллионов евро для амортизации возможных потерь европейских компаний. Деньги планируют взять из фонда солидарности, который предназначен для борьбы со стихийными бедствиями. При этом европейские деятели старательно подчеркивают, что Brexit без сделки больнее всего ударит по самой Великобритании.