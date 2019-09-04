Новая прививка от гриппа: в чем преимущества и кому она необходима

В России стартовала массовая вакцинация от гриппа. В Москве сделать прививку можно не только в поликлиниках. Десятки мобильных медпунктов открылись у станций метро, МЦК и в центрах госуслуг. И уже в этом году врачи начнут применять инновационную четырехвалентную вакцину.

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В первый же день прививку от гриппа только во Владивостоке сделала министр здравоохранения. Вероника Скворцова испытала на себе новейшую вакцину отечественного производства.

"В этом году мы уже прививаем пациентов из группы риска, с риском более тяжелого течения гриппа. Это больные хроническими заболеваниями, ишемическая болезнь сердца, хронические обструктивные болезни дыхательных путей, диабет и страдающие ожирением. Это абсолютно новая инновационная вакцина, четырехвалентная", — сказала Скворцова.

Четырехвалентная вакцина постепенно приходит на замену трехвалентной. Раньше прививка защищала только от трех разновидностей гриппа. И это был, говоря языком рынка, максимальный пакет услуг. От двух вирусов типа А и одного — Б. Новый препарат противостоит еще одному штамму Б.

Вот так вакцину от гриппа производят, а если точнее — выращивают. Гриппом заражают куриные эмбрионы. Здесь важна идеальная стерильность.

Одна плата заражает куриные эмбрионы, вторая плата проходит процесс дезинфекции. Дальше в инкубаторе вирус размножается и зреет. Зараженную жидкость собирают и выделяют из нее концентрат, на основе которого и готовят вакцину. В таких шприцах ее отправляют по всей стране.

"При заболевании тяжелой вирусной инфекцией защитные силы организма значительно снижены, плюс и само хроническое заболевание ухудшается и протекает намного тяжелее", — сказала заведующая терапевтическим отделением номер один 121 консультативно-диагностической поликлиники Елена Лукьянова.

Обеспечить всю страну новой прививкой обещают до 23 года.