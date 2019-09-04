Россиянин Голдобин подписал однолетний контракт с "Ванкувером"

Российский нападающий "Ванкувер Кэнакс" Николай Голдобин как минимум еще один сезон проведет в составе канадского клуба Национальной хоккейной лиги. 23-летний россиянин подписал с "косатками" однолетний контракт. По новому соглашению Голдобин будет получать 900 тысяч долларов.

"Николай – одаренный атакующий игрок, который нашел общий язык с другими нашими молодыми хоккеистами. Надеемся, что в этом сезоне он станет еще лучше", – цитирует генерального менеджера клуба Джима Беннинга официальный сайт клуба.

Напомним, что Голдобин выступает за "Кэнакс" с 2017 года. В прошедшем сезоне российский нападающий набрал 27 (7 шайб + 20 передач) очков в 63 играх регулярного чемпионата НХЛ.