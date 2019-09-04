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4 сентября 201923:02 Андрей Сапегин

"Кража века" на 3,5 миллиона: находчивые подростки с тачкой хайпанули в интернете

Они молоды, неопытны и порой неуклюжи. Но именно они сейчас самые популярные подростки Рунета. Живут в Краснодарском крае. Специализируются на упражнениях с садовыми тачками. Собственно, трюк с одной из них, случайно записанный на камеру видеонаблюдения, и прославил кубанских школьников. То, что происходит на записанном видео, уже назвали "кражей века". Многие, наверняка, ролик уже видели. Но остановиться невозможно. Действительно, очень смешно. Мизансцена предельно проста: двое подростков, высокий забор и тачка, которую нужно через него перекинуть. Сначала пытались просто перетащить, потом перекинуть через металлическую конструкцию. Дальше в ход пошли подручные средства. А в смонтированном виде усилия детей больше похожи на сцену из комедийного фильма. Можно смотреть и дальше, но понадобится еще три минуты эфирного времени. Так что сразу финал — тачку перекинуть через забор все-таки удалось. Правда, для этого к двум скамейкам подростки еще притащили стол и лестницу. У ролика какой-то ошеломительный успех — уже больше трех с половиной миллионов просмотров. Он уверенно держится в трендах YouTube, обгоняя маститых блогеров. Вот только есть один нюанс. За кражу, даже мелкую и веселую, нужно отвечать перед законом.

Изначально на камеру наружного наблюдения было записано 27 минут забавного видео, из которого в сети продолжают создавать все новые и новые ролики разного размера и под разную музыку.

Почему-то каждый новый автор считает нужным написать, что дети воруют тачку. Здесь необходимо все прояснить, вернуться на две недели назад и вспомнить, как все было.

"Это две недели назад было. Я, когда камеру просматривал, увидел, что на стройке ребята, которым я разрешил взять тележку и сказал им, что ключ под калиткой. Они, видимо, не нашли его. Ключ легко было найти, но они не догадались. Поэтому они решили необычным способом вытащить эту тележку. Они решили помочь бабушке", — поясняет Эдуард Депоньян из Краснодарского края.

Благое дело едва не обернулось конфликтом. "Кража", "похищение века", "угон"! Роликом с такими заголовками заинтересовались в полиции. Слава богу все разрешилось – хозяин тачки сказал, что дети помогали бабушке, а тот, кто выложил видео в сеть, признался, что опубликовал его без спроса и в шутку назвал кражей. Очень видео ему понравилось.

"Я в общем-то не спросил разрешение у человека, который принес ему это видео. Ему надо было переконвертировать это видео. Это вчера все случилось – конвертер нашел, все сделал. И смотрю – весело это все, на свой канал и выложил. Не написал бы слово "кража", не написал бы "в Белореченске" — я ж без злого умысла все это — у нас в городе случилось и случилось. Веселый сюжет, взял, выложил. Там просто посмеяться было. Все подумали: раз слово "кража", я даже комментарии почитал, которые люди стали писать, то мальчишек привлекут, будут тянуть, проблемы будут у людей", — поясняет виновник утечки видео в интернет Андрей Блисковка.

Андрей Блисковка уже извинился перед владельцем видео. Он говорит, что не собирался клеветать. В полиции тоже продолжения этой истории не видят.

"В сети интернет размещен ролик, на кадрах которого видно, что двое, по всей видимости, несовершеннолетних пытаются перебросить через забор строительную тележку. Как сообщается, инцидент произошел в Белореченском районе Краснодарского края. Однако в ходе проверки эта информация не подтвердилась", — поясняет руководитель пресс-службы главка МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Жанр "неудачная кража" в соцсетях довольно популярен. Есть даже рейтинги самых смешных видео. На них горе-преступники неумело прячут бутылки в капюшоны, бьют кирпичом по голове сообщника вместо того, чтобы разбить стекло, пытаются ломать банкоматы или уносят их с собой, проламывают потолок магазина.

У нашего видео иная юмористическая ценность. Оно – сама Непосредственность.

"Мне этот ролик очень понравился. Достаточно забавно все это. Мне понравилось, что это не постановочный ролик. Насколько искренне и по-честному делали все это дети, насколько это заметно и видно. Я потом узнал, что ребята оказывается ничего не похищали. Они выполняли задание. Им не удалось найти ключ, им пришлось лезть через забор", — комментирует видео юморист, заслуженный артист России Карен Ованнисян.

Профессиональным блогерам тоже понравилось. И тоже своей искренностью.

"Он настоящий, он жизненный, он классный. Он неплохо так хайпанул – 3 миллиона просмотров за один день. Это нужно быть очень популярным блогером, чтобы иметь такие результаты", — отмечает видеоблогер Тимур Сидельников.

Впрочем, по мнению тех же профессионалов, блогерская карьера с таким контентом ребят вряд ли ждет. Опубликованный ролик – это товар штучный, эксклюзивный, как машина ручной работы – не путать с тачкой!

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