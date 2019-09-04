Российские волейболистки не смогли выйти в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинальном матче, который прошел в польской Лодзи, россиянки проиграли команде Италии в четырех партиях со счетом 27:25, 22:25, 25:27, 21:25.

В полуфинале соперницы российских волейболисток сразятся со сборной Сербии, которая ранее оказалась сильнее представительниц Болгарии в трех сетах – 25:19, 25:18, 28:26. Встреча состоится 7 сентября в Анкаре.

Еще одним полуфиналистом турнира стала турецкая команда. Турецкие волейболистки одолели сборную Голландии.