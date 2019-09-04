Хоккеисты "Спартака" обыграли на выезде "Локомотив"

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Локомотивом" и московским "Спартаком". Гости оказались сильнее хозяев льда со счетом 5:2, добившись первой победы в КХЛ под руководством Олега Знарка.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачев, Дмитрий Вишневский, Андрей Кутейин и дважды Илья Талалуев. За ярославскую команду отличились Павел Кудрявцев и Тай Рэтти.

В следующем туре спартаковцы в гостях сыграют с московским "Динамо", а "Локомотив" дома примет нижегородское "Торпедо".