Бенчич впервые в карьере вышла в полуфинал US Open

Швейцарская теннисистка словацкого происхождения Белинда Бенчич в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США встречалась с Донной Векич из Хорватии. Соперницы провели на корте 1 час 42 минуты. 22-летняя Бенчич добилась победы в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Таким образом, представительница Швейцарии впервые в карьере сумела пробиться в полуфинал турнира серии "Большого шлема". За выход в финал US Open Бенчич сразится с победительницей встречи между Бьянкой Андрееску из Канады и бельгийкой Элисе Мертенс.

В другом полуфинале американка Серена Уильямс сразится с украинкой Элиной Свитолиной.