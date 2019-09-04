Киев выступил за возвращение России в СЦКК по Донбассу

Украина выступила за возвращение российских представителей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Дарья Олифер.

По ее словам, целесообразно восстановить украинско-российский механизм контроля за прекращением огня в Донбассе.

Российские военнослужащие покинули СЦКК в декабре 2017 по причине – как заявил МИД РФ – "действий украинской стороны".