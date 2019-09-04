КХЛ. Московское "Динамо" одолело минских одноклубников

Хоккеисты московского "Динамо" одержали вторую домашнюю победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На этот раз они оказались сильнее минских одноклубников. Итоговый счет – 3:2 в пользу команды Владимира Крикунова.

У хозяев льда шайбы забросили Вадим Шипачев, Дмитрий Моисеев и Вячеслав Кулемин. У гостей отличились Тему Пулккинен и Андрей Костицын.

В оставшихся встречах дня хоккеисты "Сочи" обыграли дома нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 3:2, а нижегородское "Торпедо" в гостях потерпело поражение от рижского "Динамо" – 0:3.