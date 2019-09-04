Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку

Двое детей умерли в результате наезда автомобиля BMW-320 в поселке Мелехово Владимирской области.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе управления МВД по Владимирской области.

Сообщается, что 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW-320, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения. В результате аварии один ребенок скончался на месте, второй умер в машине скорой помощи.

На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.