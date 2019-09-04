В Эстонии обнаружили секретную базу американского спецназа

Секретную базу для подготовки спецназа США обнаружили в Эстонии журналисты эстонского телевидения "Очевидец". Лагерь американских рэмбо работает с 2014 года. Таллин и Вашингтон заключили соглашение о создании базы спецназа после того, как Крым воссоединился с Россией.

На строительство тренировочной базы американцы выделили 15,7 миллиона долларов, сообщает РИА Новости. Здесь американский спецназ размещен на постоянной основе. Ранее любая информация об этом категорически опровергалась. Но слухи все-таки подтвердились.

Правда, только на то, чтобы добраться до базы, журналисты телеканала "Очевидец" потратили полгода на переговоры. Снять на базе им разрешили только флаги и вывески.

Государственной тайной является как размер дислоцируемого подразделения, так и местоположение секретной базы.

"Для нашей деятельности зачастую требуется больше места (чем территория базы)", – пояснил эстонским тележурналистам полковник армии США, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер.