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4 сентября 201922:37

В Эстонии обнаружили секретную базу американского спецназа

https://rus.err.ee

Секретную базу для подготовки спецназа США обнаружили в Эстонии журналисты эстонского телевидения "Очевидец". Лагерь американских рэмбо работает с 2014 года. Таллин и Вашингтон заключили соглашение о создании базы спецназа после того, как Крым воссоединился с Россией.

На строительство тренировочной базы американцы выделили 15,7 миллиона долларов, сообщает РИА Новости. Здесь американский спецназ размещен на постоянной основе. Ранее любая информация об этом категорически опровергалась. Но слухи все-таки подтвердились.

Правда, только на то, чтобы добраться до базы, журналисты телеканала "Очевидец" потратили полгода на переговоры. Снять на базе им разрешили только флаги и вывески.

Государственной тайной является как размер дислоцируемого подразделения, так и местоположение секретной базы.

"Для нашей деятельности зачастую требуется больше места (чем территория базы)", – пояснил эстонским тележурналистам полковник армии США, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер.

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