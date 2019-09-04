Ситуация по Brexit снова в тупике. Парламент Британии выступил против соглашения с ЕС в том виде, в каком оно сформулировано на сегодняшний день. В то же время он категорически против "жесткого" варианта – то есть выхода без соглашения. 4 сентября перенос сроков Brexit в случае отсутствия соглашения с ЕС поддержала нижняя палата парламента – палата общин, напоминает телеканал "Россия 24".

Евросоюз отказывается пересматривать соглашение. А премьер Британии Борис Джонсон настаивает на том, чтобы выйти из ЕС до 31 октября – неважно, будет или нет подписано соглашение. Он также заявил, что будет добиваться досрочных парламентских выборов – они должны состояться 15 октября 2019 года.

"Если такой законопроект будет принят, — сказал Джонсон, имея в виду запрет на выход из ЕС без соглашения. – То правительству будет невозможно выполнять свои обязанности по части Brexit. Поэтому должны быть проведены выборы, они должны быть назначены на вторник, 15 октября. Теперь страна должна решить, кто – лидер оппозиции или я – отправится в Брюссель для переговоров с ЕС".