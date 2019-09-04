Олег Знарок: против "Локомотива" сыграли тактически грамотно

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок похвалил команду за победу над ярославским "Локомотивом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, он отметил, что его подопечные еще не вышли из-под нагрузок, поэтому их не хватает на весь матч.

"У нас были хорошие моменты, забили хорошие голы. Мы тактически грамотно сыграли, стали меньше ошибаться в своей зоне", – приводит слова Знарка официальный сайт "Спартака".

Также он дал оценку физической форме красно-белых. "Мы прошли серьезные сборы, пока нам физики не хватает. Сегодня были шероховатости, но мы придем к лучшей игре", – заявил специалист.

Напомним, что хоккеисты "Спартака" на выезде добились победы над ярославским "Локомотивом" со счетом 5:2. Это первый успех столичной команды в официальных матчах КХЛ под руководством Олега Знарка.