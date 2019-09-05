Очередной приступ русофобии: в Латвии ввели жесткую цензуру на телевидении

Власти Латвии ввели жесткую цензуру на телевидении. Об этом заявил бывший председатель правления канала LTV Ивар Белте. По его словам, в Латвии есть большой список персон, которых запрещено приглашать в эфир. Имен он не назвал. Но отметил, что все они защищают интересы русскоязычного населения.

Кроме того власти страны пытаются ликвидировать любые СМИ, которые в своей работе используют русский язык, сообщает телеканал "Россия 24".