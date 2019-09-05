Патрушев: РФ в 4 раза увеличит экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию

Россия готова в четыре раза увеличить экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию — с 500 миллионов до 2 миллиардов долларов в год. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в Эр-Рияде на церемонии открытия Деловой миссии российских компаний.

В составе нашей делегации — представители крупнейших компаний зерновой, мясо-молочной и кондитерских отраслей, передает телеканал "Россия 24".

Говорили также о привлечении саудовских инвестиций в сельскохозяйственные проекты на территории России. А еще Дмитрий Патрушев встретился с Министром энергетики королевства, который также является сопредседателем российско-саудовской Межправкомиссии. Обсудили возможность смягчить требования к импортируемой из России пшенице и увеличить число птицеводческих ферм, которые будут поставлять свою продукцию в Саудовскую Аравию.