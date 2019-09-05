Климов: Запад использовал выборы в Мосгордуму для дестабилизации ситуации в Москве

Зарубежные оппоненты использовали выборы в Мосгордуму для организации протестных акций и дестабилизации ситуации в Москве. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы по расследованию фактов вмешательства в российские выборы.

Выборы депутатов Мосгордумы состоятся 8 сентября. В июле и августе в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных кандидатами, которым было отказано в регистрации на выборах. В общей сложности в ходе протестов было задержано около 1,7 тысячи человек. Уголовными делами о массовых беспорядках занимается Следственный комитет, передает телеканал "Россия 24".