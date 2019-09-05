До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщили в Пентагоне. Кроме того там признали, что Штаты в ближайшее время развернут и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой. Они тоже были запрещены.

Вашингтон в одностороннем порядке вышел из договора, напоминает телеканал "Россия 24". Как неоднократно подчеркивали в российском МИД, сделано это было исключительно для того, чтобы нарастить собственное вооружение. Причем все разработки Пентагон вел еще в то время, когда действовал запрет. А это — прямое нарушение международных норм.