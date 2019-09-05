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5 сентября 201901:32

Берреттини обыграл Монфиса и вышел в полуфинал US Open

EPA

В Нью-Йорке завершился четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису между итальянцем Маттео Берреттини и французом Гаэлем Монфисом. Для выявления победителя соперникам пришлось провести пять сетов. Все решилось на тай-брейке, в котором сильнее оказался теннисист из Италии.

23-летний Берреттини добился победы над 33-летним Монфисом со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). В полуфинале итальянец сразится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и Диего Шварцманом из Аргентины.

Отметим, что итальянский теннисист впервые в своей карьере сумел выйти в полуфинал Открытого чемпионата США.

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