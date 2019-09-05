Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
5 сентября 201903:24

Количество жертв "Дориана" на Багамах увеличилось до 20

Twitter

На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли уже 20 человек. Ранее сообщалось о семи погибших, передает РИА Новости.

В настоящее время на побережье острова Абако, куда обрушилась стихия, идет разбор завалов. Спасатели находят выживших, но также обнаруживают и новые жертвы.

"Дориан", ударивший по США, получил пятую, наивысшую категорию, и был назван "штормом десятилетия". Режим ЧС был объявлен в Виргинии, Северной и Южной Каролине, Джорджии, Флориде. В настоящее время он уже ослаб до второй категории, однако успел наделать бед на Багамских островах, в частности – утопил аэропорт Большого Багамы.

Сейчас

23:28

Brexit снова в тупике

21:50

Киев выступил за возвращение России в СЦКК по Донбассу

19:06

Минздрав обещает вскоре легализовать "Фризиум"

18:18

Путину и Моди подарили четки

16:53

Манифестант, бросивший урну в полицейских, получил 3,5 года

16:49

В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода

16:42

Конте вновь возглавил итальянское правительство

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Лавров: отношения России и Китая никогда не будут предметом диктата

Лавров: отношения России и Китая никогда не будут предметом диктата

1 час назад
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

2 часа назад
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

1 час назад

Трансляции

05:00

ВЭФ-2019. Встреча Владимира Путина с премьер-министром Малайзии
06:00

ВЭФ-2019. Встреча Владимира Путина с премьер-министром Японии
06:45

ВЭФ-2019. Цифровое будущее транспортных коридоров через Дальний Восток
09:00

ВЭФ-2019. Пленарное заседание
Все трансляции
Выселенный из временного жилья онкобольной сочинец получил квартиру

Выселенный из временного жилья онкобольной сочинец получил квартиру

4 часа назад
Патрушев: РФ в 4 раза увеличит экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию

Патрушев: РФ в 4 раза увеличит экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию

3 часа назад
"Кража века" на 3,5 миллиона: находчивые подростки с тачкой хайпанули в интернете

"Кража века" на 3,5 миллиона: находчивые подростки с тачкой хайпанули в интернете

5 часов назад
Дальний Восток должен выйти из красной зоны: Путин дал два месяца на доработку программы развития

Дальний Восток должен выйти из красной зоны: Путин дал два месяца на доработку программы развития

7 часов назад
Brexit снова в тупике

Brexit снова в тупике

4 часа назад
От шуток к делу: мэр-боксер проиграл бой за Киев, но обещал вернуться

От шуток к делу: мэр-боксер проиграл бой за Киев, но обещал вернуться

6 часов назад
Сгоревший дом, убийство отца, смерть сестры и матери: горькая судьба Романа Маякина

Сгоревший дом, убийство отца, смерть сестры и матери: горькая судьба Романа Маякина

11 часов назад
Климов: Запад использовал выборы в Мосгордуму для дестабилизации ситуации в Москве

Климов: Запад использовал выборы в Мосгордуму для дестабилизации ситуации в Москве

2 часа назад
Киев выступил за возвращение России в СЦКК по Донбассу

Киев выступил за возвращение России в СЦКК по Донбассу

6 часов назад
10 городов России с самым грязным воздухом

10 городов России с самым грязным воздухом

21 час назад
"Хлорированный цыпленок": Джонсон и Корбин обменялись оскорблениями по Brexit

"Хлорированный цыпленок": Джонсон и Корбин обменялись оскорблениями по Brexit

6 часов назад
Анастасия Заворотнюк не подтвердила, но и не опровергла слухи о раке мозга

Анастасия Заворотнюк не подтвердила, но и не опровергла слухи о раке мозга

14 часов назад
Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку

Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку

5 часов назад
Эпидемия ВИЧ в мире идёт на спад

Эпидемия ВИЧ в мире идёт на спад

14 часов назад
Ополаскиватель полости рта уменьшает эффект от тренировок

Ополаскиватель полости рта уменьшает эффект от тренировок

12 часов назад
На Урале два подростка готовили нападение на школу

На Урале два подростка готовили нападение на школу

5 часов назад
Флориан фон Доннерсмарк: я — реинкарнация Пикассо

Флориан фон Доннерсмарк: я — реинкарнация Пикассо

16 часов назад
Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

03.09.2019 08:46
Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

02.09.2019 16:43
Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

02.09.2019 08:10
Очередной приступ русофобии: в Латвии ввели жесткую цензуру на телевидении

Очередной приступ русофобии: в Латвии ввели жесткую цензуру на телевидении

3 часа назад
В Эстонии обнаружили секретную базу американского спецназа

В Эстонии обнаружили секретную базу американского спецназа

5 часов назад
В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан

В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан

6 часов назад
Из-за полной тезки пенсионерка оказалась бездомной

Из-за полной тезки пенсионерка оказалась бездомной

7 часов назад
Новая прививка от гриппа: в чем преимущества и кому она необходима

Новая прививка от гриппа: в чем преимущества и кому она необходима

7 часов назад
Минздрав обещает вскоре легализовать "Фризиум"

Минздрав обещает вскоре легализовать "Фризиум"

8 часов назад
СМИ: Apple возродит iPhone SE весной 2020-го

СМИ: Apple возродит iPhone SE весной 2020-го

10 часов назад
Правительство и ФСБ проработают легализацию eSIM в России

Правительство и ФСБ проработают легализацию eSIM в России

11 часов назад
Премьера фильма "Одесса". Фотолента

Премьера фильма "Одесса". Фотолента

11 часов назад
В лесах Приморья нашли пропавшего 13 дней назад подростка

В лесах Приморья нашли пропавшего 13 дней назад подростка

16 часов назад
Кашляют и умирают: жители уральского дома взбунтовались против хосписа в квартире

Кашляют и умирают: жители уральского дома взбунтовались против хосписа в квартире

16 часов назад
Большие дозы витамина D снижают плотность костей

Большие дозы витамина D снижают плотность костей

16 часов назад
"Все испортил Зеленский": Лукашенко объяснил, откуда у него Tesla

"Все испортил Зеленский": Лукашенко объяснил, откуда у него Tesla

17 часов назад
20 осенних семейных кинопремьер

20 осенних семейных кинопремьер

17 часов назад
Посольство России ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Посольство России ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку