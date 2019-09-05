Гэри Беттмэн будет включен в Зал славы хоккея США

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн станет членом Зала славы хоккея США, который располагается в Эвлете. Это произойдет во время торжественной церемонии, запланированной на 25 декабря 2019 года. Об этом сообщил официальный сайт НХЛ.​

Помимо Беттмэна в Зал славы будут включены обладатели Кубка Стэнли Тим Томас и Брайан Джионта, обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр в составе женской хоккейной сборной США Крисси Вэнделл-Пол, а также детский тренер Нил Хендерсон.

Напомним, что Гэри Беттмэн занимает пост комиссионера Национальной хоккейной лиги с 1993 года.