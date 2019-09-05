Московская международная книжная ярмарка объявила о перезагрузке

Из официального названия исчезло слово "выставка", новая команда обещает новые имена, мощную программу для тех, кто интересуется книжной иллюстрацией, "зеленый свет" молодым издательствам и международную ярмарку детской книги.

Тысячи книжных наименований, сотни событий в режиме нон-стоп утрамбованы в пять ярмарочных дней. Почетный гость ММКЯ – Республика Беларусь, гость специальный – арабский Шарджа, ставший в этом году Всемирной столицей книги.

Белорусские издатели собрали на ВВЦ ручной типографский станок, позволяющий посетителям точно так же, как во времена Гутенберга, напечатать собственную книгу, много художественной и документальной литературы, включая сборник легендарного Янки Купалы, переведенный на 17 языков. Одна из новинок, изданных специально к Московской ярмарке — Энциклопедия партизанского движения.

В 2021 году в Москве откроется новая международная ярмарка – детской книги. Это совместный проект ММКЯ с самым авторитетным форумом в мире детской литературы, с Болонской ярмаркой. Профессионалы из Италии привезли выставку "Нарисованные миры. Тысяча и одна выдающаяся книга со всего мира в Москве", шестнадцать из которых выпущены российскими издательствами.

Международные эксперты представят стремительно развивающийся новейший жанр, напоминающий Инстраграм, — SilentBook, "тихая книга". Она не нуждается в переводах, потому что в ней нет слов, а все истории рассказаны глазами художника. В том числе — Анастасии Суворовой, отечественного иллюстратора, книга которой "Вообрази" в прошлом году стала лучшей среди "тихих книг".

В программе ярмарки – мастер-классы, дискуссии, встречи с писателями, среди которых Гузель Яхина, Валерий Попов, Дмитрий Данилов, Денис Драгунский, Павел Крусанов, Олег Лекманов, Дмитрий Быков, Фредерик Бегбедер. Популярный писатель везет из Франции фильм, в котором сыграл издателя. Соломон Волков проведет онлайн-лекцию, приуроченную к выходу своей новой книги о культурной истории Москвы в ХХ веке. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд расскажет об изменении климата, директор портала "Такие дела" и благотворительного фонда "Нужна помощь" Митя Алешковский – о том, как надо помогать и как не надо.

Новый руководитель ММКЯ Андрей Гельмиза о себе: