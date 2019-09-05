Новак: правительство примет комплекс мер по привлечению инвестиций в Арктику

В ходе сессии на ВЭФ-2019 министр энергетики России рассказал о мерах, которые правительство намерено принять для привлечения инвестиций в Арктику. В комплекс этих мер входят, в частности, льготы по налогу на добычу полезных ископаемых и налогу на прибыль.

В сухопутной части Арктики – огромный потенциал, передает слова Новака РИА Новости. Комплекс мер по привлечению инвестиций в данный регион Минэнерго подготовило совместно с Минприроды и министерством по делам Дальнего Востока. Говоря о потенциале севера Красноярского края и Таймырского региона, Новак отметил, что речь идет о добыче от 50 до 80 миллионов тонн нефти, привлечении новых технологий, а также – загрузке Северного морского пути.