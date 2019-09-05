Японские инвесторы и "Новатэк" подписали документ по "Арктик СПГ - 2"

На Восточном экономическом форуме "Новатэк" и японские инвесторы из консорциума Mitsui & Co и Jogmec подписали окончательное инвестиционное решение по "Арктик СПГ — 2". Ранее документ по данному проекту был подписан французскими и китайскими акционерами, напоминает ТАСС.

"Мы очень рады, что в "Арктик СПГ — 2" пришли наши друзья из Японии", — отметил министр энергетики России Александр Новак, присутствовавший на церемонии подписания. Он напомнил, что в проекте "Ямал СПГ" японские компании участвовали как акционеры. В проекте "Арктик СПГ — 2" они уже являются инвесторами.