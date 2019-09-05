Очередные торговые переговоры США и Китая пройдут в начале октября в Вашингтоне

Тринадцатый раунд торговых переговоров США и Китая пройдет в начале октября в Вашингтоне. В августе 2018 года Дональд Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией — ZTE.

15 мая 2019 года Трамп указом ввел режим чрезвычайного положения для защиты коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим американский Минторг внес Huawei в черный список, напоминает телеканал "Россия 24".

Позднее ведомство выдало компании временную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств.