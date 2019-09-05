В рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Прямую трансляцию встречи вел телеканал "Россия 24".

"Малайзия — наш приоритетный партнер в Азии", — отметил президент РФ. Он заявил, что рад, что отношения России и Малайзии "развиваются позитивно". "Надеюсь встречи в рамках форума будут полезны и позитивны", — сказал Владимир Путин.

"Мы видим интерес в том, чтобы организовать университеты в авиакосмической области, — сказал, в свою очередь, малайзийский премьер Мохамад. – Мы заинтересованы в получении доступа к российским технологиям, в том числе и космическим. Со своей стороны мы можем способствовать увеличению присутствия РФ в Азии. Мы всегда стараемся сохранить баланс интересов для тех стран, которые заинтересованы в инвестициях". Мохамад рассказал, что ранее Малайзия получала инвестиции в основном с Запада, однако теперь ситуация изменилась: инвестиции идут из Китая. Для России это направление также может быть интересно, сказал премьер.