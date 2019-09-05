Захарова: антироссийские санкции разоряют Европу

Санкции против России разоряют Европу, и это обсуждают уже не в кулуарах, а публично. С таким заявлением на Восточном экономическом форуме выступила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает телеканал "Россия 24".

Она прокомментировала информацию СМИ о том, что постпреды стран Евросоюза уже якобы согласовали документ, которые продлит ограничения на полгода. Захарова отметила, что все это – "заезженная пластинка". Представитель МИДа подчеркнула: Москва свое отношение к этим мерам не поменяла и считает их нелегитимными.