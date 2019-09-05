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5 сентября 201907:59

В Британии пассажир заменил не явившегося на рейс пилота

Красильников Станислав /ТАСС

В Британии пассажир сел за штурвал самолета, чтобы избежать задержки рейса. Британец Майкл Брэдли собирался лететь с семьей в отпуск в Испанию, но уже в аэропорту узнал, что его рейс в Аликанте откладывают на неопределенный срок из-за неявки пилота.

Тогда пассажир позвонил на горячую линию этой авиакомпании – EasyJet — и сообщил, что он работает у них пилотом, документы при себе имеет и готов сесть за штурвал. Его допустили до полета, после тщательной проверки. На этом факте настаивает авиакомпания, хотя пресса указывает, что решение приняли всего за минуту. В EasyJet случай назвали "исключительным" и поблагодарили отпускника за помощь, передает телеканал "Россия 24".

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