За минувшие сутки уровень воды в Амуре поднялся еще на 9 сантиметров и близится к отметке в 8 метров. В Комсомольске-на-Амуре подтопило больше сотни жилых домов. В городе круглосуточно работают спасатели, которые отсыпают защитные дамбы вокруг жилых микрорайонов. Воду откачивают более 40 насосов, передает телеканал "Россия 24".

В пунктах временного размещения уже находятся 33 человека. Пик паводка гидрологи прогнозируют на 8-9 сентября. Сейчас гребень паводка находится у села Троицкого.