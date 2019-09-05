Владимир Путин встретился на ВЭФ с японским премьером Абэ

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Трансляция встречи была показана в эфире телеканала "Россия 24".

Путин обратил внимание на стабильность и динамичность развития российско-японских отношений. Достигнутые сторонами договоренности реализуются, отметил президент. Это касается и тех договоренностей, которые были достигнуты на саммите G20 в Осаке.