Новости Общество

Все видео этой рубрики
5 сентября 201908:40

Скворцова: введение четырехдневной рабочей нужно обсудить

Сергей Фадеичев/ТАСС

В ходе Восточного экономического форума министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, в будущем это не исключено, передает РИА Новости.

В начале июня о введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта впервые заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Тогда же Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.

По словам министра, нужно всесторонне это предложение обсуждать. "Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет",- считает Скворцова.

Однако Минздрав пока не анализировал данный вопрос. Министр отметила, что в настоящее время есть фрилансеров, людей, работающих дома и дистанционно исполняющих свои обязанности. "Этот вопрос нужно проанализировать, относительно разных групп населения", — заключила Скворцова.

Сейчас

08:27

На МКАД грузовик врезался в группу рабочих

07:30

Греф хотел бы "убить экзамены"

07:05

Владимир Путин встретился на ВЭФ с японским премьером Абэ

06:59

Захарова: антироссийские санкции разоряют Европу

06:10

Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии

05:48

Японские инвесторы и "Новатэк" подписали документ по "Арктик СПГ - 2"

02:27

Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Владимир Путин встретился на ВЭФ с японским премьером Абэ

Владимир Путин встретился на ВЭФ с японским премьером Абэ

1 час назад
"Опасная курица" против "Злой королевы": Джонсон потерпел три поражения за сутки

"Опасная курица" против "Злой королевы": Джонсон потерпел три поражения за сутки

1 час назад
Греф хотел бы "убить экзамены"

Греф хотел бы "убить экзамены"

1 час назад

Трансляции

09:10

ВЭФ-2019. Пленарное заседание
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Захарова усмотрела в действиях Польши и НАТО новую попытку переписать историю

Захарова усмотрела в действиях Польши и НАТО новую попытку переписать историю

1 час назад
Facebook допустил утечку четырехсот миллионов номеров пользователей

Facebook допустил утечку четырехсот миллионов номеров пользователей

1 час назад
Новак: правительство примет комплекс мер по привлечению инвестиций в Арктику

Новак: правительство примет комплекс мер по привлечению инвестиций в Арктику

4 часа назад
Лавров: отношения России и Китая никогда не будут предметом диктата

Лавров: отношения России и Китая никогда не будут предметом диктата

5 часов назад
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

6 часов назад
"Кража века" на 3,5 миллиона: находчивые подростки с тачкой хайпанули в интернете

"Кража века" на 3,5 миллиона: находчивые подростки с тачкой хайпанули в интернете

9 часов назад
Орешкин: важно добиться максимальной отдачи от существующих ресурсов

Орешкин: важно добиться максимальной отдачи от существующих ресурсов

1 час назад
Трутнев: инвесторы в сфере сельского хозяйства уже выстроились в очередь

Трутнев: инвесторы в сфере сельского хозяйства уже выстроились в очередь

4 часа назад
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

6 часов назад
Сгоревший дом, убийство отца, смерть сестры и матери: горькая судьба Романа Маякина

Сгоревший дом, убийство отца, смерть сестры и матери: горькая судьба Романа Маякина

16 часов назад
Захарова: антироссийские санкции разоряют Европу

Захарова: антироссийские санкции разоряют Европу

1 час назад
Японские инвесторы и "Новатэк" подписали документ по "Арктик СПГ - 2"

Японские инвесторы и "Новатэк" подписали документ по "Арктик СПГ - 2"

3 часа назад
Климов: Запад использовал выборы в Мосгордуму для дестабилизации ситуации в Москве

Климов: Запад использовал выборы в Мосгордуму для дестабилизации ситуации в Москве

7 часов назад
Выселенный из временного жилья онкобольной сочинец получил квартиру

Выселенный из временного жилья онкобольной сочинец получил квартиру

8 часов назад
Киев выступил за возвращение России в СЦКК по Донбассу

Киев выступил за возвращение России в СЦКК по Донбассу

10 часов назад
10 городов России с самым грязным воздухом

10 городов России с самым грязным воздухом

04.09.2019 06:29
Очередные торговые переговоры США и Китая пройдут в начале октября в Вашингтоне

Очередные торговые переговоры США и Китая пройдут в начале октября в Вашингтоне

2 часа назад
Анастасия Заворотнюк не подтвердила, но и не опровергла слухи о раке мозга

Анастасия Заворотнюк не подтвердила, но и не опровергла слухи о раке мозга

18 часов назад
Ополаскиватель полости рта уменьшает эффект от тренировок

Ополаскиватель полости рта уменьшает эффект от тренировок

17 часов назад
Флориан фон Доннерсмарк: я — реинкарнация Пикассо

Флориан фон Доннерсмарк: я — реинкарнация Пикассо

21 час назад
Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

03.09.2019 08:46
Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

02.09.2019 16:43
Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

02.09.2019 08:10
В Комсомольске-на-Амуре подтопило больше сотни жилых домов

В Комсомольске-на-Амуре подтопило больше сотни жилых домов

1 час назад
Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата США

Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата США

1 час назад
Топ-10 самых опасных стран для туристов

Топ-10 самых опасных стран для туристов

2 часа назад
Московская международная книжная ярмарка объявила о перезагрузке

Московская международная книжная ярмарка объявила о перезагрузке

2 часа назад
Лавров о "ядерных" принципах Устава ООН и стратегических вооружениях России и США

Лавров о "ядерных" принципах Устава ООН и стратегических вооружениях России и США

3 часа назад
В Дахау почтили память расстрелянных красноармейцев - руководителей сопротивления

В Дахау почтили память расстрелянных красноармейцев - руководителей сопротивления

5 часов назад
Патрушев: РФ в 4 раза увеличит экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию

Патрушев: РФ в 4 раза увеличит экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию

7 часов назад
Очередной приступ русофобии: в Латвии ввели жесткую цензуру на телевидении

Очередной приступ русофобии: в Латвии ввели жесткую цензуру на телевидении

8 часов назад
В Эстонии обнаружили секретную базу американского спецназа

В Эстонии обнаружили секретную базу американского спецназа

10 часов назад
В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан

В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан

10 часов назад
Из-за полной тезки пенсионерка оказалась бездомной

Из-за полной тезки пенсионерка оказалась бездомной

11 часов назад
Новая прививка от гриппа: в чем преимущества и кому она необходима

Новая прививка от гриппа: в чем преимущества и кому она необходима

11 часов назад
Минздрав обещает вскоре легализовать "Фризиум"

Минздрав обещает вскоре легализовать "Фризиум"

13 часов назад
СМИ: Apple возродит iPhone SE весной 2020-го

СМИ: Apple возродит iPhone SE весной 2020-го

14 часов назад
Правительство и ФСБ проработают легализацию eSIM в России

Правительство и ФСБ проработают легализацию eSIM в России

16 часов назад
Премьера фильма "Одесса". Фотолента

Премьера фильма "Одесса". Фотолента

16 часов назад
В лесах Приморья нашли пропавшего 13 дней назад подростка

В лесах Приморья нашли пропавшего 13 дней назад подростка

21 час назад
Кашляют и умирают: жители уральского дома взбунтовались против хосписа в квартире

Кашляют и умирают: жители уральского дома взбунтовались против хосписа в квартире

21 час назад
Большие дозы витамина D снижают плотность костей

Большие дозы витамина D снижают плотность костей

21 час назад
"Все испортил Зеленский": Лукашенко объяснил, откуда у него Tesla

"Все испортил Зеленский": Лукашенко объяснил, откуда у него Tesla

22 часа назад
20 осенних семейных кинопремьер

20 осенних семейных кинопремьер

22 часа назад
Посольство России ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Посольство России ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку