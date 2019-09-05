Сборная России прилетела в Глазго, где сыграет с командой Шотландии

Футболисты, а также тренерский штаб сборной России прибыли в город Глазго, где в рамках пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сыграют с национальной командой Шотландии.

Для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 тренерский штаб вызвал 26 футболистов. В четверг, 5 сентября подопечные Станислава Черчесова проведут тренировку. Затем состоится предыгровая пресс-конференция главного тренера и одного игрока.

Сборная России в четырех играх отборочного раунда одержала три победы, потерпела одно поражение и с девятью очками занимает второе место в группе I, а Шотландия расположилась на четвертой строчке, имея в активе на три очка меньше. Лидируют бельгийцы (12), которые идут без поражений.

Напомним, матч Шотландия – Россия состоится в пятницу, 6 сентября и пройдет на поле стадиона "Хэмпден Парк", начало – в 21:45 по московскому времени.