На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих

На МКАД грузовик врезался в группу дорожных рабочих.

Авария произошла около 6:30 утра в районе 100-го километра внутренней стороны МКАД. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД, четверо дорожников госпитализированы.

Сейчас на месте ДТП работает полиция. Движение машин затруднено, образовалась пробка.