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5 сентября 201909:50

Евгения Медведева: верю в победу Даниила Медведева на US Open

EPA

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева поздравила соотечественника Даниила Медведева с выходом в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

В четвертьфинале US Open Медведев обыграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку – 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. Пятая ракетка мира впервые в своей профессиональной карьере пробился в полуфинал турнира "Большого шлема".

"Поздравляю с выходом в полуфинал US Open. Верю в твою победу на турнире и желаю удачи, – написала Медведева в сторис в социальной сети Instagram. – Надеюсь увидеть тебя в финале Олимпиады-2020 в Токио".

Напомним, в полуфинале Открытого чемпионата США Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым (78), который в 1/4 финала обыграл швейцарца Роджера Федерера (3) – 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.

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