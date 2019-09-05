Нурмагомедов назвал условия для реванша с Макгрегором

Боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об условиях, при которых согласится на реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

"Прямо сейчас я не заинтересован в этом поединке. Макгрегор должен заслужить его, – приводит слова Нурмагомедова "Советский спорт" со ссылкой на TSN. – Конору нужно вернуться и провести серию из пяти побед. Вот тогда мы подеремся еще раз".

Напомним, в октябре 2018 года Хабиб победил Конора в бою за титул чемпиона мира в легком весе. После боя произошла потасовка с участием обои бойцов, за что и россиянин и ирландец были дисквалифицированы на длительный срок.

В субботу, 7 сентября Нурмагомедов в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби подерется с американским бойцом Дастином Порье. Ранее стало известно, что за бой с Порье российский боец ММА получит более шести миллионов долларов.