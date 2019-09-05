Упавшая на рельсы женщина остановила движение на зеленой ветке метро

Движение поездов на Замоскворецкой линии столичной подземки в сторону центра было остановлено из-за упавшей на рельсы женщины. Пострадавшую удалось спасти, ее доставили в больницу.

"От станции метро "Царицино" в сторону центра не ходили поезда около 40 минут. Женщина упала под поезд", — сообщили очевидцы.

На сделанных одним из пассажиров кадрах видно, как полицейский помогает оказавшейся на путях женщине, за спиной которой остановился поезд.

На станциях зеленой ветки скопилось множество пассажиров, в настоящее время движение поездов пришло в норму.