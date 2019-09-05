Путин и Абэ договорились о первой турпоездке на Курилы

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили вопрос мирного договора и Курильских островов. Встреча прошла в рамках Восточного экономического форума.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал РИА Новости, что беседа прошла в режиме тет-а-тет, потом подключились делегации. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также мирного договора. "Все примерно в том же состоянии. Условлено, что те форматы, которые работают, будут продолжаться", — сказал он.

По данным агентства Киодо, Путин и Абэ договорились вместе съездить на южные Курилы в октябре этого года. При этом не уточнятся, какой именно остров посетят политики. Проект будет осуществлен в рамках совместной хозяйственной деятельности на этих островах.



Между Москвой и Токио до сих пор не подписан мирный договор по итогам Второй Мировой войны. Япония претендует на восемь южных островов Курильской гряды: Кунашир, Итуруп, Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый. Позиция РФ заключается в том, что Южные Курилы вошли в СССР по итогам войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В свою очередь в Токио продолжают заявлять, что заключение мирного договора возможно лишь после решения проблем с "северными территориями", которые находятся "под оккупацией".

Путин и Абэ встречались в июне этого года. Тогда они также обсуждали заключение договора. Стороны договорились активно заняться сферой туризма и переработки отходов.