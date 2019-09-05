Вуэльта. Итуррия победил на этапе, Роглич сохранил лидерство

На третьем в сезоне велосипедном Гран-туре – испанской многодневной гонке "Вуэльта", — прошел 11-й этап. Участники проехали маршрут в 180 км между французским городком Сен-Пале и испанским Урдакс-Данчаринеа с тремя категорийными вершинами. Победу одержал испанец Микель Итуррия из команды Euskadi Basque Country – Murias.

Время победителя 4 часа 36 мин. 44 сек. Вторым был еще один хозяин трассы Хонатан Ластра (команда Caja Rural – Seguros RGA), третьим американец Лоусон Крэддок (EF Education First).

Словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma) в составе главной группы отстал на 18 мин. 35 сек., но сохранил лидерство в общем зачете. За ним в классификации стоят испанец Алехандро Вальверде (Movistar) и колумбиец Мигель Анхель Лопес ("Астана"). Лучший из россиян Павел Кочетков (Katusha-Alpecin) – на 80-м месте.