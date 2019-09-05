Денис Глушаков: "Спартак" стал похож на яблоню, в которую залезли черви

Бывший капитан московского "Спартака", ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова экс-тренера "красно-белых" Аттилы Мальфатти.

Ранее итальянский специалист заявлял, что Глушаков, а также Дмитрий Комбаров и Артем Ребров ничего бы не выиграли без Массимо Карреры, потому что являются средними игроками.

"У каждого может быть свое мнение, но, когда мы выиграли золото, он все же был не с нами, а в юношеской академии "Юве" – заявил Глушаков, слова которого приводит "Чемпионат.com". – В играх важна статистика, пусть посмотрит количество моих игр за сборную, на чемпионате мира и Европы, проанализирует сколько в чемпионском сезоне Глушаков принес очков, а потом пусть повторит свои слова".

Помимо этого, 32-летний хавбек заявил, в чемпионстве огромная заслуга Массимо Карреры, в то время, как Мальфатти вообще не имеет к этому отношения: "важна и команда футболистов, костяк, чтобы все оставались единомышленниками. И этот коллектив жил бы и дальше, если бы его не разрушали и не подтачивали изнутри. "Спартак" стал похож на яблоню, которая перестала плодоносить из-за того, что в нее залезли черви".