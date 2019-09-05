Камера сняла момент гибели детей под колесами BMW в Мелехове

Во Владимирской области два подростка погибли под колесами двигавшейся на высокой скорости BMW. Камера наблюдения зафиксировала ДТП.

Авария произошла около 19:15 4 сентября на Первомайской улице в поселке Мелехово. На кадрах видно, как пятеро школьников направляются к пешеходному переходу, но ненадолго останавливаются на обочине. Через дорогу они бросаются бегом, и в этот момент мальчика и девочку сбивает летевший по встречной полосе 23-летний водитель. Судя по записи, водитель по меньшей мере вдвое превысил скорость — на этом отрезке она ограничена 40 километрами в час.

Полученные травмы оказались фатальными: 13-летний мальчик скончался на месте происшествия, а девочка того же возраста — в карете скорой помощи.

BMW 320 остановился на разделительной полосе посреди дороги, водитель — 23-летний сын врача из Коврова — вызвал инспекторов и медиков, после чего начал названивать знакомым.

Следователи уже попросили передать собранные материалы СКР.