Холодное лето 2019-го: "раскачка" температур в разных уголках Земли усилится

Руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин рассказал News.ru, почему лето было холодным, и объяснил, какую роль в этом играют лесные пожары на Дальнем Востоке.

Лето 2019 года во многих городах мира побило температурные рекорды. Например, в Киеве оно оказалось одним из самых жарких за 140 лет. В Москве более половины лета было холодно. Почему так происходит?

По словам Кокорина, это явление называется "раскачка". Согласно прогнозам, она будет усиливаться. Средняя температура на Земле вырастет на 1-3 градуса, но будет наблюдаться серьезный разброс температур в разных уголках Земли. В одних местах будет очень холодно, в других — чрезвычайно тепло. Также прогнозируются «перекосы» по числу осадков. Засуха будет чередоваться с ливнями.

Кроме того, в Центральной России в последние годы лето начинается весьма рано, а зима оказывается аномально теплой.

По мнению ученых, такая тенденция будет сохраняться в последующие годы. Теплый период будет длиться дольше, холодный — сокращаться. Таким образом, и в последующие годы более мы увидим ранее наступление весны и более поздний приход зимы.

Это происходит и-за естественных и антропогенных процессов, где роль последних растет с каждым годом. Из-за действий людей происходит усиление так называемого парникового эффекта на 3-5%. Оксид углерода, метан и другие сохраняют на планете тепло. Без них средняя температура на планете была бы минус 19 градусов, а сейчас +14. Газы создают эффект парниковой пленки, а человек своей деятельностью его усиливает.

На парниковый эффект первую очередь на это влияет сжигание ископаемого топлива, например, каменного угля. Огромную роль играют и лесные пожары, ведь отрицательное влияние на атмосферу продолжается еще долго после тушения огня.