Курорты Кубани этим летом привлекли более 12 миллионов туристов

Более 13 миллионов туристов посетили курорты Краснодарского края в 2019 году. Большинство отдыхающих приезжали на Кубань летом. Край конкурирует с зарубежными курортами и привлекателен сам по себе, считает губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщает ГТРК "Кубань", увеличилось количество комплексных туров, развивается событийный туризм, появились новые интересные маршруты, например, большой межрегиональный проект "Золотое кольцо Боспорского царства".

Кроме того, с этого года увеличилось число внутренних авиаперелетов. Напрямую до курортов края можно долететь из Брянска, Астрахани, Воронежа, Владикавказа, Иванова и Калуги. С этого года в 70-ти отелях внедрили систему "все включено". Это на 60 процентов больше в сравнении с прошлым годом.

Еще одним важным шагом в развитии курортов явилось ограничение высотности отелей в прибрежной зоне. Власти региона подчеркнули, что мировые спортивные события не влияют на приток туристов и популярность курортов края.