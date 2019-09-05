Больше сотни покусанных: гадюки атакуют жителей и дачников Подмосковья

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова сообщила журналистам, что летом этого года в больницы Подмосковья из-за укусов гадюк обратились 113 человек.

Повышенная активность змей в нынешнем сезоне объясняется влажной и нежаркой погодой. На них жители и дачники Московской области могли наткнуться не только в лесу, но и в парках, и даже на дачных участках.

Причем, самые активные змеи замечены на востоке Подмосковья, пишет "РГ".

Зачастую они нападают на человека, только когда он вторгается в их личное пространство.

Министр отметила, что если у человека нет аллергии на змеиный яд, то укус для него не смертелен, однако если это произошло, все-таки стоит предпринять профилактические меры: принять таблетку от аллергии, обездвижить место укуса, чтобы яд медленнее распространялся по организму, и обратиться в больницу.