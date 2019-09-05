Ипотека 2%: молодые семьи привлекают на Дальний Восток

На Дальнем Востоке уже в этом году будет запущена программа ипотеки для молодых семей со ставкой в 2 процента годовых. Об этом сообщил сегодня президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

"В качестве источника финансирования предлагаю использовать средства госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока", — отметил глава государства.

По его словам, программа будет распространяться на первичный рынок жилья и на индивидуальное жилищное строительство для тех, кто взял "дальневосточный гектар".

При этом использовать эту программу в других регионах будет нельзя, так как задача — привлечь людей именно на Дальний Восток, отметил президент.