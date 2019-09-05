УФАС не обнаружила сговора челябинских маршрутчиков. Проверку регионального управления прошли перевозчики, работающие на маршрутах Челябинск-Копейск. Об этом сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.

Поводом послужили жалобы пассажиров на повышение цен на проезд. В заключении ценового сговора антимонопольщики заподозрили ООО "Второй автобусный парк" и ООО "Автолайн". Плата за билеты выросла до сорока рублей.

В результате проверки выяснилось, что на протяжении двух лет цены в обеих компаниях не менялись. Как прокомментировали в пресс-службе УФАС, решающую роль сыграли экономические факторы. Вынужденное увеличение платы за проезд было обоснованным: возросли топливные и транспортные расходы. Таким образом, принципы ценообразования не нарушались. Аналогичный уровень оплаты проезда наблюдается в настоящее время и в других регионах.