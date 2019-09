Принц Уильям и герцогиня Кембриджская лично отвели принцессу Шарлотту в школу

Первый раз – в первый класс: в британских СМИ появились кадры, как принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт впервые ведут в подготовительную школу свою дочь – 4-летнюю принцессу Шарлотту.

Кадры эти опубликовал в своем "Твиттере" корреспондент Daily Express, освещающий жизнь королевской семьи.

На них видно, что милашка Шарлотта и ее старший брат Джордж как обычные дети идут вместе с родителями по улице и подходят к двери престижной школы Thomas's Battersea, где их уже встречает "классная дама".

Она сначала здоровается с Джорджем, затем с его младшей сестрой и только потом – с их родителями, герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Princess Charlotte’s first day at school, courtesy of @valentinelow pic.twitter.com/jUGL79l1ni