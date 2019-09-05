"Яндекс" бесплатно покажет матчи НХЛ в России

Компания "Яндекс" и Национальная хоккейная лига заключили трехлетнее соглашение на эксклюзивный показ матчей НХЛ на территории Российской Федерации. Трансляции будут бесплатными, с комментариями на русском языке.

Смотреть игры НХЛ можно будет на любых устройствах. Как сообщает ТАСС, зрителям также будут доступны повторы матчей и лучших моментов встреч.

"Мы рады, что НХЛ доверила нам эксклюзивные права на трансляции и зрелищный хоккей будет бесплатно доступен людям в любой точке нашей страны, – сообщил коммерческий директор "Яндекса" Леонид Савков. – Это большой проект, в который мы верим. А наши рекламодатели получат шанс запомниться аудитории любителей спорта и связать свой бренд с мировыми звездами хоккея".

На сегодняшний день, по данным пресс-службы НХЛ, в лиге заявлены порядка 40 российских хоккеистов. В сезоне-2018/2019 Кубок Стэнли впервые завоевал "Сент Луис" Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева, обыгравший в финальной серии до четырех побед "Бостон Брюинз".