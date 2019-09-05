Дастин Порье: мой план – заставить Нурмагомедова отступить

Американский боец смешанных единоборств, временный чемпион ведущей лиги UFC Дастин Порье рассказал журналистам, чего он ждет от боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который состоится 7 сентября. Соперник нашего чемпиона считает, что Нурмагомедов испытывает большее давление, чем он.

"На меня всегда оказывается большое давление, но, возможно, на Хабиба сейчас оно больше, — цитирует Порье портал MMA Junkie. – Меня все списывают со счетов, поэтому я могу сделать только лучше, чем они думают".

Но Хабиба, по мнению американца, эксперты и специалисты держат на таком высоком уровне, что он должен выйти и доминировать в бою, чтобы подтвердить ожидания: "Если он попадет в беду и проиграет, то продолжит расти. Кажется, он из таких парней".

"Но пока этого не произойдет, мы не узнаем. Мой план – поставить его в такую ситуацию. Если я остановлю Хабиба, то побью двух чемпионов категорий подряд – до этого был Макс Холлоуэй. Я хочу воспользоваться этой возможностью", – заявил Порье.