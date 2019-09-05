Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing. По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство. Он должен приходить к следователю по первому требованию для проведения следственных действий.

Цемаха задержали 27 июня и отправили в СИЗО. Под стражей он должен был оставаться до 20 октября, сообщает РИА Новости. По словам его жены Ирины, ее мужа просто похитили: накачали психотропными веществами, посадили в инвалидное кресло и по поддельным документам вывезли на Украину.

Цемаха обвинили в "создании террористической группы или террористической организации". По словам родных, его арест связан с тем, что он был начальником ПВО в период, когда был сбит самолет.

В настоящее время между Россией и Украиной продолжаются переговоры об обмене удерживаемыми лицами. Сегодня глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что переговоры идут успешно, но подробности раскрывать не стал. Также он сказал, что сейчас не имеет точной информации о числе удерживаемых обеими сторонами конфликта.

Пассажирский лайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года разбился в Донецкой области Украины. В итоге погибли 298 человек. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, которые сбили самолет с помощью системы российской противовоздушной обороны "Бук". Россия настаивает на том, что это была роковая ошибка украинских военных.



Между тем премьер Малайзии Махатхир Мохамад сомневаются, что есть достаточные основания для обвинений России в крушении самолета. "Я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии", — заявил он.