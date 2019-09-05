Гидрометцентр прогнозирует сильные заморозки в ряде регионов

Уже в ближайшие дни в некоторые регионы России придут первые заморозки с мокрым снегом.

Как рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина "Российской газете", понижение температуры до минус 2-3 градусов ожидается в Бурятии и Алтайском крае, Иркутской, Томской, Кемеровской, Оренбургской и Кировской областях, а в Магаданской области столбики термометров ночью в первые ночи сентября могут опуститься до отметки минус десять градусов.

Кроме того, как прогнозируют синоптики, не только похолодание, но и дождь со снегом, надвигаются на Таймыр.

Что же касается европейской части России, то здесь погода будет теплой: в столице к концу недели воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, а с понедельника жителям московского региона и вовсе можно ожидать повышения температуры до 26 градусов.

Ранее руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин объяснил, почему лето 2019 года было холодным, и какую роль в этом сыграли лесные пожары на Дальнем Востоке.