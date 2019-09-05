US Open. Юниоры Селехметьева, Кудерметова и Фрайман вышли в третий круг

На теннисном турнире Открытого чемпионата США одновременно с состязаниями взрослых проходит четвертый в сезоне "Большой шлем" в юниорском разряде. Накануне прошли матчи второго круга и три молодые россиянки вышли в число 16 лучших.

Имеющая самый высокий "посев" из наших Полина Кудерметова (№15) с большим трудом переиграла хозяйку кортов Саванну Бродис – 7:6, 6:7, 7:5. Дарья Фрайман была сильнее канадки Мелоди Каллард – 6:2, 6:2. Самую большую сенсацию преподнесла Оксана Селехметьева, которая обыграла первого номера "посева" американку Эмму Наварро – 6:4, 4:6, 6:4.